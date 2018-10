WDH/Freenet-Chef: Konsolidierung in Schweiz muss kommen - Anteilsverkauf möglich

(überflüssiger Textrest am Ende gestrichen)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet rechnet in der Schweiz womöglich schon bald mit einem Zusammenschluss in der Branche.



"Wir sind mit Sunrise absolut zufrieden und haben keinen zeitlichen Druck, zu verkaufen", sagte Vorstandschef Christoph Vilanek der Nachrichtenagentur Bloomberg laut eines am Freitag verbreiteten Interviewtextes. "Der Zeitpunkt kann aber bald kommen, weil wir glauben, dass die Konsolidierung in der Schweiz kommen muss." Freenet ist seit gut zwei Jahren mit rund 24,5 Prozent an dem schweizerischen Telekomkonzern Sunrise beteiligt, seit Monaten machen Spekulationen um Zusammenschlüsse auf dem Markt des Alpenlandes die Runde.