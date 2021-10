WDH/Finanzdienstleister Hypoport mit Ergebnissprung im dritten Quartal

(Rechtschreibfehler beseitigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal kräftig zugelegt.



So stiegen die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um 18 Prozent auf 112 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) nahm im Vergleich zum Umsatz überdurchschnittlich um rund 60 Prozent auf 11,5 Millionen Euro zu. Die ausführlichen Ergebnisse will Hypoport am 8. November vorstellen. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nach der Veröffentlichung der Zahlen um 3,4 Prozent zu./nas/he