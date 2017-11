WDH/Eurozone: Verbraucherstimmung steigt auf den höchsten Stand seit 2001

(Im ersten Satz wurde der Zeitraum korrigiert: fast 17 Jahre)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Verbraucherstimmung im November auf den höchsten Wert seit fast 17 Jahren gestiegen.



Der entsprechende Indikator sei von minus 1,1 Punkten im Vormonat auf plus 0,1 Punkte gestiegen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Luxemburg mit.

Zuletzt war die Verbraucherstimmung im Januar 2001 besser gewesen. Volkswirte hatten lediglich mit einer Aufhellung auf minus 0,8 Prozent gerechnet./jsl/jkr/he