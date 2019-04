WDH/Eurozone: Arbeitslosigkeit sinkt auf neuen Tiefstand seit 2008

(Tippfehler im letzten Satz behoben.



)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist weiter auf dem Rückmarsch. Nach Zahlen des Statistikamts Eurostat vom Dienstag betrug die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern im März 7,7 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit September 2008. Im Vormonat hatte die Quote noch bei 7,8 Prozent gelegen. In den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) fiel die Quote mit 6,4 Prozent sogar auf den tiefsten Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 2000.

Im Euroraum wurden die niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland und den Niederlanden gemessen. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen weiterhin Griechenland, Spanien und Italien. In diesen Ländern sind auch besonders viele Jugendliche arbeitslos. Deutschland weist dagegen die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der EU auf./bgf/jsl/fba