WDH/Esken: 'Das ist ein historischer Abend für die SPD'

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat das Ergebnis der Bundestagswahl als enormen Erfolg für Sozialdemokraten gewürdigt.



"Das ist ein historischer Abend für die SPD", sagte Esken am Sonntagabend in der SPD-Parteizentrale. Esken und der Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans führten die starken Zugewinne der SPD auf die Geschlossenheit der Partei zurück. "Wir sind gemeinsam dafür eingetreten, die Reihen zu schließen", sagte Esken. Walter-Borjans sagte: "Wir haben die Geschlossenheit, das ist das Entscheidende, was uns stark gemacht hat."/bw/tam/DP/he