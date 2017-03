WDH/EZB-Chefvolkswirt warnt vor überzogenen Erwartungen an Weltwirtschaft

(Tippfehler in der Überschrift.



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) hat vor überzogenen Erwartungen mit Blick auf die Weltwirtschaft gewarnt. Persönlich sehe er in einem Auseinanderdriften der Erwartungen einerseits und der Realität andererseits eines der großen Risiken, sagte Peter Praet am Mittwoch in Frankfurt. Positive Stimmungsindikatoren müssten sich erst anhand harter Daten bestätigen.

Es gebe in dieser Situation die Gefahr einer übertriebenen Preisentwicklung, sagte Praet. Derzeit fehlten aber noch überzeugende Anzeichen für eine dauerhaft starke Teuerung, die eine Anpassung der Geldpolitik nötig machen würde./tos/jkr/jha/