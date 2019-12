WDH/DuMont: Kölner Standort mit 'Express' und 'Stadt-Anzeiger' bleibt

(Tippfehler in der Überschrift behoben)

KÖLN (dpa-AFX) - Das Medienhaus DuMont erhält den Standort Köln, zu dem unter anderem die Titel "Express" und "Kölner Stadt-Anzeiger" gehören.



Das teilte DuMont am Mittwoch mit. Für die Standorte Halle und Hamburg sei noch keine Entscheidung getroffen. Mit nächsten Ergebnissen rechne man für Januar, so DuMont.

Im vergangenen Februar war bekannt geworden, dass das Kölner Traditionshaus eine Neuausrichtung prüft. Ein Verkauf einzelner Unternehmensteile wurde damals nicht ausgeschlossen. Den Berliner Verlag mit "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" verkaufte die Mediengruppe im September an das Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich.

Zur DuMont-Gruppe gehören an Medientiteln unter anderem noch die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Hamburger Morgenpost". Weitere Geschäftsfelder sind Business Informationen, also die Aufbereitung von Daten für Unternehmen und Institutionen, sowie Marketing Technology mit Software für die Optimierung von Vertrieb und Kommunikation in Unternehmen.

2018 hatte DuMont bei einem Umsatz von 621 Millionen Euro ein Ergebnis vor Steuern von 74,6 Millionen Euro ausgewiesen. Die Gruppe beschäftigte im vergangenen Jahr rund 3900 Mitarbeiter./aus/DP/mis