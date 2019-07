WDH: Draghi stellt 'signifikante' Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

(Ein ausgefallenes Wort im letzten Absatz vorletzter Satz wurde ergänzt: gestaffelter)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat eine deutliche Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt und dies unter anderem mit geopolitischen Risiken und Protektionismus erklärt.



Es seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, sagte Draghi am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Er bekräftigte frühere Aussagen, dass die Notenbank bereit sei, alle geldpolitischen Instrumente anzupassen.

Der konjunkturelle Ausblick werde immer schlechter, sagte Draghi weiter. Er verwies vor allem auf die negative Entwicklung in der Industrie. Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit trübe außerdem den Ausblick, so der EZB-Präsident.

Zuvor hatte die Notenbank angekündigt, dass unter anderem die Einführung von Staffelzinsen geprüft werde. Um die Geschäftsbanken der Eurozone nicht zu sehr zu belasten, sollen Optionen geprüft werden, darunter ein gestaffelter Strafzins auf geparktes Geld. Außerdem sollen Mitarbeiter der EZB Optionen für mögliche neue Anleihekäufe prüfen./jkr/elm/jha/