WDH/Devisen: Euro steigt in Richtung 1,18 US-Dollar

(Tippfehler im ersten Satz behoben.



)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung der Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1787 Dollar und damit so viel wie letztmalig Anfang Juli. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1769 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende blicken Analysten und Anleger auf neue Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Das Institut Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Seit Jahresbeginn hat sich die Stimmung der befragten Unternehmen deutlich eingetrübt, in den vergangenen Monaten aber stabilisiert. Auch für die USA wird Markit seine Indikatoren bekanntgeben. Die Relevanz an den Märkten ist aber geringer als die der europäischen Zahlen./bgf/fba