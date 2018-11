WDH/Deutschland: Inflationsrate fällt etwas stärker als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Inflationsrate etwas deutlicher als von Volkswirten prognostiziert gesunken. Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 2,3 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatten die Preise noch um 2,5 Prozent zugelegt - und damit so stark wie seit September 2008 nicht mehr. Volkswirte hatten für November mit einem etwas schwächeren Rückgang der Rate auf 2,4 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich erhöhte sich das Preisniveau im November um 0,1 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung blieb die Teuerungsrate etwas hinter den Prognosen von Bankvolkswirten zurück. Der für europäische Vergleichszwecke berechnete Preisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich um 2,2 Prozent. Im Monatsvergleich lag der Anstieg bei 0,1 Prozent. Beides lag leicht unter den Erwartungen. Der HVPI ist für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ausschlaggebend.

Trotz des Rückgangs bleibt die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone weiterhin klar über dem Zielwert der EZB. Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Bei diesem Wert sehen die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet an./tos/jkr/fba