WDH/Deutschland: 2021 wurde weniger ferngesehen als im ersten Corona-Jahr

(In mehreren Formulierungen wird klargestellt, dass es um die Sehdauer pro Tag geht.)

BERLIN (dpa-AFX) - Im zweiten Jahr mit Corona ist in Deutschland wieder etwas weniger klassisch-linear ferngesehen worden. So betrug die durchschnittliche Sehdauer laut Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) bei den Zuschauern ab drei Jahren im Schnitt 213 Minuten am Tag, das sind also drei Stunden und 33 Minuten (Zeitraum 1.1. bis 29.12.). Sie lag damit sieben Minuten unter dem Niveau des Vorjahres. Jüngere Menschen (14 bis 49 Jahre) sehen mit täglich 121 Minuten, also zwei Stunden, weit weniger fern. 2020 hatte das klassische TV zu den Gewinnern des Corona-Jahres gehört. Die durchschnittliche Sehdauer war sprunghaft von 210 Minuten pro Tag im Jahr 2019 auf 220 Minuten gestiegen./gth/DP/stw