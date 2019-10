WDH: Daimler senkt Prognosen für Truck-Sparte wegen Konjunkturschwäche

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

(Wiederholung: Im ersten Satz wurde ein überflüssiges Wort gestrichen.



)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Daimler-Konzern bekommt nach der Flaute der Autobranche nun auch den Konjunkturabschwung in den Lkw-Märkten zu spüren. Im dritten Quartal habe sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Lkw-Kernmärkten Europa und Nordamerika deutlich schneller als erwartet eingetrübt, sodass bereits im Schlussquartal mit Ergebnisbelastungen des Geschäftsfelds zu rechnen sei, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. Auf Jahressicht rechnet Daimler für die Truck-Sparte nun nur noch mit einer Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von 6 bis 8 Prozent, vorher standen 7 bis 9 Prozent im Plan.

Statt eines leicht steigenden Absatzes kalkuliert Spartenchef Martin Daum nun mit einem leichtem Rückgang. Die Lkw-Branche ist stark konjunkturanfällig. Die Aussichten für die Weltwirtschaft trüben sich bereits seit längerem ein, Daimler ist bei schweren Lkw Weltmarktführer./men/zb