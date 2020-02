WDH/DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Kampf um 13000 Punkte, China handelt wieder

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

(Überflüssiges Wort im zweiten Absatz gestrichen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwächsten Börsenwoche im Dax seit August vergangenen Jahres zeichnet sich am Montag eine leichte Stabilisierung ab.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher auf 13 005 Punkte. Der Dax kämpft in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal um die runde Marke von 13 000 Punkten.

Das Coronavirus sorgt weiter auch die Anleger: In China sind inzwischen mehr Menschen daran verstorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter an. An Chinas Börsen wird nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwarteten Kursrutsch zum Auftakt.

Die chinesische Notenbank versucht derweil zu stützen, und griff dem Finanzsystem des Landes neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme./ag/mis