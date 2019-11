WDH/DAX-FLASH: Dax solide erwartet - Rekordhoch im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte es am Dienstag nach seinem starken Wochenauftakt erst einmal langsamer angehen lassen.



Der Leitindex wird solide erwartet, wie eine Taxe des Brokers IG zeigt. Diese lässt zwei Stunden vor dem Auftakt ein Plus von 0,13 Prozent auf 13 153 Punkte erwarten. Zu seinem Rekord von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlen derzeit noch etwa 3,5 Prozent.

Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China hatte den Dax am Vortag über die 13 000 Punkte getrieben und an an der Wall Street die Rekordjagd weiter befeuert. Am Dienstag dürfte die Berichtssaison wieder neue Akzente setzen: Unter anderem gilt es Resultate vom Spezialchemiekonzern Evonik und dem Immobilienkonzern Vonovia zu verarbeiten.

Im Dax könnte SAP noch einen Blick wert sein: Der Softwarekonzern will deutlich mehr Geld an seine Aktionäre verteilen. Ansonsten hält die Agenda am Nachmittag mit dem ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor noch einen weltweit beachteten Frühindikator bereit./tih/fba