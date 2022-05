WDH: CDU und Grüne starten erste Runde der Koalitionsverhandlungen in NRW

(Im ersten Satz wird klargestellt, dass die Koalitionsverhandlungen am Dienstagnachmittag rpt Dienstagnachmittag beginnen sollen.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - CDU und Grüne wollen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagnachmittag die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen starten. Facharbeitsgruppen sollen in dieser Woche beginnen, bei den wichtigsten Themen möglichst konkret auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, hieß es am Montag aus Kreisen beider Parteien. Falls das gelingt, würde damit das erste schwarz-grüne Bündnis Nordrhein-Westfalens geschmiedet.

Spitzengremien von CDU und Grünen hatten Koalitionsverhandlungen auf Grundlage eines zwölfseitigen Sondierungspapiers zugestimmt, das 22 Landespolitiker und -politikerinnen beider Seiten in der vergangenen Woche zusammengestellt hatten. Darin bekennen sich CDU und Grüne zur Umwandlung Nordrhein-Westfalens zu einem klimafreundlichen Industrieland und zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Beide Parteien wollen unter anderem auch die Stellenzahl und die Budgets für Schulen und für die Polizei aufstocken./beg/DP/mis