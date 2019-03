WDH: Bundesverwaltungsgericht verkündet Urteil im Streitfall Polizeikosten

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet an diesem Freitag um 11.00 Uhr das Urteil in der Streitfrage, ob Fußballvereine oder -Verbände die Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen übernehmen sollen. Konkret geht es in dritter Instanz um einen Gebührenbescheid des Landes Bremen an die Deutsche Fußball Liga von rund 400 000 Euro aus dem Jahr 2015. Die DFL klagte dagegen vor dem Verwaltungsgericht Bremen und gewann, vor dem Oberverwaltungsgericht verlor die DFL danach.

Nach der Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichtes am Dienstag hatte DFL-Präsident Reinhard Rauball keine Prognose über den Ausgang des Verfahrens abgeben wollen. Die unterlegene Seite kann letztlich noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Aufgrund der Tragweite der Entscheidung soll es erstmals eine Live-Übertragung der Urteilsverkündung am Bundesverwaltungsgericht geben.