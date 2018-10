WDH/Buchhändler Thalia verkauft weniger in seinen Filialen

(Tippfehler in Überschrift beseitigt)

HAGEN (dpa-AFX) - Bei Deutschlands größter Buchhandelskette Thalia sind die Umsätze im vergangenen Jahr leicht gestiegen - allerdings nur dank des gut laufenden Online-Geschäftes.



In den Buchhandlungen ging der Umsatz dagegen um 1,6 Prozent zurück, wie Thalia am Dienstag mitteilte. Thalia habe zwar pro Kunde zwar mehr umgesetzt, das habe aber den Rückgang bei den Käuferzahlen nur zum Teil ausgleichen können. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Ertrag nennt das Unternehmen nicht.

Im Online-Handel hat Thalia den Angaben zufolge einen knapp zweistelligen Umsatzzuwachs erzielt. Mit seinem E-Reader Tolino haben die Hagener einen Anteil von rund 22 Prozent am deutschen E-Book-Markt. Die gesamte Branche habe im ersten Halbjahr 2018 erstmals mehr als 100 Millionen Euro im E-Book-Markt umgesetzt, hieß es.

Die Handelskette war vor zwei Jahren von einem Eigentümerkonsortium um die Freiburger Verlegerfamilie Herder übernommen worden. In dieser Zeit habe es Thalia geschafft, "unabhängig zu werden und aus eigener Kraft unser Wachstum mit Augenmaß voranzutreiben", sagte Unternehmenschef Michael Busch. Thalia hat in Deutschland und Österreich rund 270 Filialen und ist in den Schweiz an mehr 30 Buchhandlungen beteiligt./hff/DP/jha/edh