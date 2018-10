WDH: Boeing eröffnet erstes europäisches Werk in Großbritannien

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

LONDON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat am Donnerstag sein erstes europäisches Werk im britischen Sheffield eröffnet.



Entstehen sollen dort Bauteile für Kontrollsysteme bei Passagiermaschinen, wie der Airbus -Rivale mitteilte. Ziel sei es, bei voller Kapazität Tausende Teile pro Monat zu produzieren und an das Boeing-Montagewerk im US-amerikanischen Portland zu exportieren. Mehr als 100 Komponenten für Antriebssysteme für die Boeing 767 und 737 will das Unternehmen demnach in Sheffield fertigen.

Die Antriebssysteme steuern das Ein- und Ausfahren von Flügelklappen während eines Fluges. Boeing beschäftigt bereits mehr als 2000 Mitarbeiter in Forschungszentren und an anderen Standorten in Großbritannien./bs/DP/stw