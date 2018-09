WDH/Betriebsrat: Kein Grund zur Panik bei Mercedes-Werk in Bremen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BREMEN (dpa-AFX) - Betriebsrat und IG Metall sehen die angekündigte Produktionsreduzierung im Bremer Mercedes-Benz Werk um 20 000 Autos im Jahr 2018 gelassen. "Es gibt keinen Grund zur Panik", sagte Betriebsratschef Michael Peters am Freitag der dpa in Bremen. Zwar gebe es unterschiedliche Vorstellungen von Betriebsrat und Unternehmensführung zu Fragen der Arbeitsentlastung oder zu Schichtmodell-Systemen. Binnen zwei bis drei Wochen rechnet er aber mit einer Lösung und einem Kompromiss. Nächste Woche sollten weitere Gespräche stattfinden. Bremens IG-Metall-Sprecher Volker Stahmann sprach mit Blick auf die extrem hohen Produktionszahlen in dem Werk von einer "willkommenen Entlastung". Von Stellenabbau oder Abmeldung von Leiharbeitern können keine Rede sein. "Wir haben keine Krise", sagte der Gewerkschafter./hr/DP/men