WDH/Berichte: Frauen nehmen wichtige Posten in Spaniens neuer Regierung ein

(Berichtigung: Ábalos ist Organisationssekretär, nicht Generalsekretär, 3. Absatz.)

MADRID (dpa-AFX) - Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wird nach Medienberichten aus Madrid mehrere wichtige Posten seines Kabinetts mit Frauen besetzen.



Das Finanzministerium solle María Jesús Monteiro, die bisherige Finanzministerin der Region Andalusien, übernehmen, berichteten die Zeitung "El País" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sánchéz.

Carmen Calvo, die in der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Kulturministerin war, werde stellvertretende Regierungschefin sein und gleichzeitig das Ministerium für Gleichberechtigung übernehmen, hieß es. Eine weitere Frau, Teresa Ribera, wird den Berichten zufolge an die Spitze des Ressorts für Energie, Umwelt und Klimawandel gesetzt werden. Dem Ministerium für Öffentliche Verwaltung werde Meritxell Batet vorstehen.

Zum Außenminister soll den Informationen zufolge Josep Borrell ernannt werden. Der 71-Jährige war von 2004 bis 2007 Präsident des Europaparlaments und in den 1990er Jahren Minister für Infrastruktur und Verkehr. PSOE-Organisationssekretär José Luis Ábalos, für das Amt des Verteidigungsministers im Gespräch, wollte diese Ernennungen am Dienstag im spanischen TV weder bestätigen noch dementieren. Er sagte aber: "Die genannten Namen sind nicht schlecht."

Sánchez wird sein Kabinett voraussichtlich am Mittwoch präsentieren. Der 46-Jährige hatte seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy am Freitag mit einem Misstrauensvotum im Parlament zu Fall gebracht. Am Samstag wurde er von König Felipe VI. vereidigt./er/DP/men