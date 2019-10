WDH: Bank ING ringt mit steigenden Kosten und höherer Risikovorsorge

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Bank ING hat wegen einer gestiegenen Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle und höherer Kosten im dritten Quartal operativ weniger verdient.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um zehn Prozent auf 1,91 Milliarden Euro gesunken, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Die Erträge stagnierten bei rund 4,6 Milliarden Euro - hier sorgen vor allem die anhaltend niedrigen Zinsen in der Eurozone für Gegenwind. Unter dem Strich verdiente die Bank mit 1,34 Milliarden Euro deutlich mehr als im Vorjahr. Damals hatte allerdings eine Strafzahlung an den niederländischen Staat im Zusammenhang mit Geldwäsche das Ergebnis verhagelt./zb/stk/stw