WDH: Bahn-Pläne für zusätzliche Züge werden konkreter

(Im dritten Satz wurde ein Tippfehler beseitigt.



)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will ihren Fernverkehr mit zusätzlichen Wagen und Zügen ausbauen. 18 Züge der jüngsten ICE-Generation sowie 20 neue Eurocity-Züge will der Staatskonzern zusätzlich kaufen. Hinzu kommen 50 Wagen, um schon bestellte ICE-Hochgeschwindigkeitszüge zu verlängern. Entsprechende Informationen des "Handelsblatts" wurden am Freitag in Aufsichtsratskreisen bestätigt.

Das Kontrollgremium berät am 13. Juni über das Konzept, Beschlüsse werden im September erwartet. Um die steigenden Fahrgastzahlen zu bewältigen, sollen zudem die ICE der ersten Generation länger fahren und dazu modernisiert werden. Alles in allem könnte das Programm knapp eine Milliarde Euro kosten, hieß es./bf/DP/jha