WDH: Aroundtown sichert sich Mehrheit an Konkurrent TLG Immobilien

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Ablauf der Annahmefrist hat sich der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown die Mehrheit der Anteile am Konkurrenten TLG gesichert. Insgesamt komme Aroundtown nun über 53 Prozent der TLG-Aktien, teilte das Unternehmen am Montag mit. An der Börse kam die Nachricht positiv an: Während die Aroundtown-Aktien zuletzt rund 1,2 Prozent im Plus lagen, gewannen die TLG-Papiere rund 1,6 Prozent.

Wie bereits bekannt, streben beide Unternehmen eine Milliardenfusion an. Vorstand und Aufsichtsrat von TLG unterstützen die Offerte. Demnach sollen die Aktionäre der TLG Immobilien je Papier 3,6 Aroundtown-Aktien aus einer Kapitalerhöhung erhalten. Die Annahmefrist läuft in der Nacht zum Mittwoch aus. Bis Montag um 14 Uhr hatten laut Mitteilung 42,3 Prozent der TLG-Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen. Zudem hielt Aroundtown bereits 10,41 Prozent der TLG-Papiere, hinzu kommen nach Unternehmensangaben rund 0,28 Prozent durch eine Tochtergesellschaft aus Zypern.

Durch den Zusammenschluss entsteht laut Analysten ein möglicher Kandidat für den Dax . Bislang ist Aroundtown im MDax , TLG ist im Nebenwerteindex SDax gelistet. Sollte der Zusammenschluss gelingen, würde der europaweit größte Anbieter von Bürohäusern entstehen./eas/stw/he