WDH/Aktien New York: Dow holt anfängliche Verluste wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Kurseinbußen haben sich die US-Börsen am Mittwoch wieder stabilisiert.



Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch bis zu 1,2 Prozent verloren hatte, machte diese Abgaben im weiteren Verlauf wieder wett. Zuletzt trat der Index mit 25 789,40 Punkten auf der Stelle. Für Rückenwind sorgten nicht zuletzt Bankenaktien wie Goldman Sachs , Morgan Stanley und US Bancorp, die kräftig zulegten.

Nach den überwiegend starken Ergebnissen mehrerer großer US-Konzerne am Vortag seien die Zahlen und Ausblicke am Mittwoch gemischter ausgefallen, merkte Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs an. Entsprechend schwankend und uneinheitlich präsentiere sich der Aktienmarkt im Vergleich zum sehr starken Vortag.

Der marktbreite S&P 500 drehte nach Verlusten ins Plus und rückte um 0,16 Prozent auf 2814,43 Punkte vor. Der Technologie-Index Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 7280,69 Zähler. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank bewegte die Kurse kaum.

IBM büßten nach enttäuschenden Quartalszahlen fast 7 Prozent ein. Ein schwächeres Server-Geschäft und ungünstige Wechselkurse hatten den Aufschwung im Sommerquartal vorerst wieder beendet. In diesem Zeitraum waren die Erlöse im Jahresvergleich um gut zwei Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar zurückgegangen. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Der Aktienkurs fiel am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit März 2016.

Stark war es dagegen zuletzt bei Netflix gelaufen. Der Videostreaming-Dienst war nach einem mäßigen zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Mit einem unerwartet kräftigem Nutzerzuwachs widerlegte das Unternehmen seine Zweifler. Der Kurs zog um fast 4 Prozent an und lag damit an der Spitze des Nasdaq 100. Zwischenzeitlich hatte er sogar fast 10 Prozent im Plus gelegen.

Netflix habe sowohl auf dem heimischen Markt als auch im Ausland die Markterwartungen übertroffen, da die Korrelation zwischen den Ausgaben für Programminhalte und dem Nutzerwachstum das sechste Quartal in Folge Bestand gehabt habe, schrieb Analyst Heath Terry von der Bank Goldman Sachs. Terry und viele andere Experten erhöhten die Kursziele für die Aktien.

Home Depot verloren nach einer Abstufung von "Outperform" auf "Neutral" durch die Investmentbank Credit Suisse gut 4 Prozent. Aktien von UnitedHealth rutschten um 1,54 Prozent ab. Hier nahmen Anleger Kursgewinne mit, nachdem die Papiere des Krankenversicherers nach starken Quartalszahlen am Vortag um fast 5 Prozent gestiegen waren.

In der Technologiebranche zogen die Aktien von Lam Research um 1,56 Prozent an. Der Hersteller von Produktionsanlagen für Halbleiter-Wafer hatte beim bereinigten Gewinn je Aktie positiv überrascht.

Die Fluggesellschaft United Continental (UAL) blickt trotz kräftig gestiegener Treibstoffkosten noch positiver auf das Gesamtjahr. Damit gewannen die Anteilscheine mehr als 6 Prozent. Titel des Branchenkollegen American Airlines legten um 2,54 Prozent zu.

Die Gewinnprognose des Pharmaherstellers Abbott Laboratories für das kommende Quartal blieb etwas hinter den Schätzungen der meisten Analysten zurück. Die Papiere fielen um 1,69 Prozent.