WDH/Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinnmitnahmen - Dax mit Wochenminus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Korrekturtendenz der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt.



Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Unerwartet schlechte US-Konjunkturdaten belasteten am Nachmittag zusätzlich. Letztlich verlor der Leitindex 0,42 Prozent auf 13 127,47 Punkte, nachdem er am Dienstag noch ein Rekordhoch bei 13 525 Zählern erreicht hatte. Auf Wochensicht summierte sich der Verlust auf 2,6 Prozent.