WDH/Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotz fehlender US-Impulse mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag schwungvoll in die neue Woche gestartet.



Der Dax ging am Abend mit einem Aufschlag von 0,96 Prozent auf 15 932,12 Punkte aus dem Handel. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des "Labor Day"-Feiertags geschlossen blieben, lief der Handel aber ruhiger als sonst. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann im allgemein recht nachrichtenarmen Umfeld 0,44 Prozent auf 36 215,73 Zähler.

Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA noch abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich eindämmen können. Die Daten fachten neue Hoffnungen auf eine weiter lockere US-Geldpolitik an, was letztlich die Märkte in Asien und Europa stützte. Laut Jochen Stanzl von CMC Markets kamen dann als Kurstreiber auch positive Indikationen von den Terminmärkten in den USA hinzu, die auf neue Rekorde an der Wall Street mit der Wiederaufnahme des Handels am Dienstag hindeuten./tav/jha/