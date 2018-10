WDH/Aktien Europa Schluss: Verluste - Italien-Schulden wieder im Vordergrund

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

(technische Wiederholung)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der Atempause am Vortag hat der Streit um Italiens Staatsschulden die europäischen Börsen am Dienstag wieder fest in den Griff genommen.



Der EuroStoxx 50 büßte 0,74 Prozent auf 3388,99 Punkte ein und knüpfte so nach dem kurzen Erholungsversuch vom Montag wieder an seine schwache Vorwoche an.

Nach der Kritik der EU-Kommission an der geplanten, hohen Neuverschuldung der italienischen Regierung brachte ein Finanzpolitiker der Regierungspartei Lega den Euro mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes in Verbindung. Er sei mehr als sicher, dass Italien mit einer eigenen Währung die gegenwärtigen Probleme lösen könnte, sagte der für seine eurokritische Haltung bekannte Claudio Borghi in einem Radiointerview - und löste so neue Debatten über die Gemeinschaftswährung aus.