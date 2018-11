WDH/AKTIE IM FOKUS: Dürr steigen - Berenberg sieht Licht am Ende des Tunnels

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Dürr haben sich zum Wochenbeginn mit einem Plus von 5 Prozent auf 32,80 Euro an die Spitze des MDax der mittelgroßen Titel gesetzt.



Die Berenberg Bank hat zwar das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers um 23 auf 42 Euro gekappt, die Einstufung "Buy" aber bestätigt. Auch das neue Kursziel räumt den Papieren noch ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent ein.

Nach der ausgeprägten Kursschwäche in diesem Jahr könnte die Dürr-Aktie nun einen Umkehrpunkt erreicht haben, schrieb Analyst Philippe Lorrain. Es scheine Licht am Ende des Tunnels zu geben. So bleibe die Nachfrage auf den Endmärkten der Sparte Automotive stützend. Auf dem gegenwärtigen Nivea dürften sich die operativen Geschäfte verbessern./bek/jha/

