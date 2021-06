WDH/AKTIE IM FOKUS: Auto1 rutschen nach Platzierung ab - Kurs noch über Tief

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

(Berichtigt wird der Wochentag im 1. Satz: Mittwoch)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aktien-Platzierung verschiedener Aktionäre von Auto1 hat den Kurs des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Mittwoch vorbörslich belastet.



Es wurden 9,7 Millionen Aktien zu 41 Euro das Stück platziert. Die Anteile rutschten auf Tradegate um etwas mehr als fünf Prozent zum Xetra-Schluss ab auf 42,32 Euro.

Mitte Mai hatten die Anteile des Börsenneulings zeitweise noch unter 40 Euro notiert - der vorläufige Tiefpunkt seit dem Börsengang Anfang Februar. Der Börsengang war ausgesprochen erfolgreich: Der erste Kurs hatte mit 55 Euro knapp 45 Prozent über dem Ausgabepreis gelegen.