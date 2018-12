WDH/AKTIEN IM FOKUS: Anleger stoßen Techwerte wie Infineon und Siltronic ab

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im schwachen Marktumfeld haben die Anleger am Freitag insbesondere schwankungsreichere Technologiewerte abgestoßen.



Im MDax sackten die Aktien des Waferherstellers Siltronic um 5,3 Prozent ab und jene des Chipkonzerns Infineon im Dax um etwa 3 Prozent. Aixtron büßten im SDax fast 6 Prozent ein, obwohl sich der Spezialmaschinenbauer in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" durchaus optimistisch für das im OLED-Geschäft richtungsweisende kommende Jahr gezeigt hatte.