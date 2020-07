WCVS, zweiter Vertriebshändler für Beyond Tobacco™, erreicht 20.000 US-Läden, nimmt täglich mehr als 1.000 Online-Bestellungen entgegen

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen hat mit West Coast Vape Supply einen neuen US-Vertriebspartner für die Beyond Tobacco™-Zigaretten durch eine umfassende Vertriebsvereinbarung gewonnen. Kurz nach der Vereinbarung des Unternehmens mit dem in Texas ansässigen Unternehmen Worldwide Vape, wie in der Pressemitteilung von Taat vom 7. Juli 2020 angekündigt, folgt nun mit der Aufnahme von WCVS das zweite Vertriebsabkommen von Taat im Juli. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



