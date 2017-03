WCM bietet Aktionären wieder hohe Gewinnausschüttung!

Lieber Leser,

die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG hat ihr finales Zahlenwerk für 2016 präsentiert. Wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte, konnte die in der Immobilienbranche viel beachtete Kennzahl Funds from Operations (FFO I) auf 18 Mio. Euro gesteigert werden. Das 2015er-Ergebnis wurde damit mehr als verdoppelt und lag im Rahmen der eigenen Erwartungen. Per Ende Dezember verfügte WCM über 53 Gewerbeimmobilien mit einem Marktwert von 662,1 Mio. Euro. Im Jahr zuvor erreichte das Bestandsportfolio einen Marktwert von 505,7 Mio. Euro. Die Mieteinnahmen erhöhten sich von 10,4 Mio. Euro auf 32,6 Mio. Euro.

Prognose für 2017

Für das laufende Jahr zeigte sich die Konzernführung um Vorstandschef Stavros Efremidis zuversichtlich, den erfolgreichen Kurs fortzuführen. Das Immobilienportfolio soll auch weiterhin strategiekonform ausgebaut werden. Operativ (FFO I) stellte das Management einen weiteren Anstieg auf 23 bis 24 Mio. Euro in Aussicht. Zudem ist geplant, wie auch für 2016 mindestens die Hälfte der FFO als Gewinnbeteiligung auszuschütten. Für das vergangene Jahr können die Aktionäre eine Dividende demzufolge mit etwa 7 Cent je Anteilsschein rechnen. Das FFO je Aktie lag bei 0,14 Euro.

Was macht die Aktie?

Die Aktie befindet sich seit Mitte/Ende Dezember auf dem Weg nach oben und konnte in dieser Zeit einen Kursgewinn von mehr als 20 Prozent erzielen. Mit dem jüngsten Anstieg über die psychologisch wichtige 3-Euro-Marke wurde zudem ein weiteres Kaufsignal entfacht.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Hermann Pichler.