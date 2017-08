WCM: Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein!

Liebe Leser,

die Übernahme der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG durch die TLG Immobilien AG ist weit gediehen. Das wurde zuletzt auf der WCM-Hauptversammlung deutlich. Derweil gab das Objekt der Begierde am Montagabend nach Börsenschluss seine offiziellen Halbjahreszahlen bekannt.

Idealer Zeitpunkt zur Veräußerung

Das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 % auf 17 Mio. Euro an. Die verbesserten Zahlen lassen sich insbesondere aus den Zukäufen in den letzten 12 Monaten erklären, die zu deutlich höheren Mieteinnahmen führten. Die im Immobiliengeschäft zentrale Kennziffer FFO I legte um rund 39 % auf 11,5 Mio. Euro zu, das Ergebnis je Aktie stieg jedoch nur leicht auf 0,08 Euro (1. Hj. 2016: 0,07 Euro). Mit etwas Glück kann die WCM in diesem Jahr sogar noch ihre Prognose für die Mieterlöse (42-44 Mio. Euro) übertreffen.

Ein idealer Zeitpunkt also, um das Geschäft zu veräußern. Das Übernahmeangebot der TLG läuft noch bis zum 5. September. Der SDAX-Konzern bietet TLG-Aktien im Tausch gegen die WCM-Papiere. Das Tauschverhältnis beträgt 4:23. Nach der wahrscheinlichen Fusion würde hierzulande einer der größten Gewerbeimmobilienspezialisten entstehen. Nach dem aktuellen Stand der Halbjahresbilanz trägt die WCM dann ein Portfolio im Wert von 801 Mio. Euro zum Immobilienbestand der neuen Firma bei.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Mark de Groot.