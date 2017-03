WCM: Durchbruch? Aus dem Treffer ist ein Volltreffer mit +50% geworden!

Erst am letzten Sonntag hatten wir noch einmal mit folgendem Artikel auf WCM aufmerksam gemacht: „WCM: Der Widerstand ist hartnäckig – wird er jetzt geschafft? Schon am 07. März konnten wir im Express-Service einen Treffer in Höhe von 40% mit einem Hebel-Produkt auf WCM melden. Der Artikel dazu hatte die Überschrift: „WCM: Treffer! Zertifikatgewinn 40% und kurz vor dem Widerstand!“ Diese Trading-Idee läuft bereits seit dem 07. Februar und der Kurs bewegt sich seit Anfang März in einem sehr engen Seitwärtstrend mit einem Zertifikatgewinn von aktuell 42%.usw.“ Wir waren optimistisch für WCM eingestellt am Dienstag schaffte die Aktie im Tagesverkauf den Sprung über den Widerstand. Das Unternehmen hatte vorzeitig ein vorläufiges Ergebnis gemeldet und konnte ausgezeichnete Zahlen präsentieren. Das Immobilienunternehmen hat das operative Ergebnis mehr als verdoppelt und die Mieterlöse verdreifacht. Die Erweiterungen des Portfolios musste eine solche Steigerung bringen, was uns schon Anfang Februar zu diesem Trading-Tipp gebracht hat und das Wachstum soll auch im Jahr 2017 fortgesetzt werden.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.