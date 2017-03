WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Gerhard Schmidt kauft zu!

Prof. Dr. Gerhard Schmidt hat am 7. März 2017 seine Stimmrechtsanteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG auf über 25 Prozent erhöht. Laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 9. März hat der Aufsichtsratschef der DIC Asset AG insgesamt 34.239.982 Aktien bzw. 25,95 Prozent des WCM-Kapitals in seinem Besitz. Während WCM Schmidts Anteil zuletzt mit 24,6 Prozent bezifferte, lag er laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilung zuvor bei 20,15 Prozent. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt Gerhard Schmidt in der Aktionärsliste des Immobilienunternehmens weiterhin Platz eins. Es folgen die Ehlerding-Sprösslinge Karl Phillip und sein jüngerer Bruder John Frederik, die ihre Anteile am 1. März auf jeweils 4,9 Prozent verringert hatten. Dessen Vater Karl Ehlerding hatte hat seine Beteiligung an der WCM mit Wirkung zum 1. März 2017 auf 4,20 Prozent der Stimmrechte vergrößert.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 3,18 Prozent des Gezeichneten Kapitals der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,11 Prozentpunkte verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.