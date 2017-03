WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Ehlerdings handeln!

Karl Ehlerding hat sich wieder als großer Aktionär bei der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG zu erkennen gegeben. Das Aufsichtsratsmitglied und früherer Großaktionär des Beteiligungskonzerns hat seine Beteiligung an der WCM mit Wirkung zum 1. März 2017 auf 4,20 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Letzten Angaben zufolge war der Hamburger Kaufmann davor mit 1,7 Mill. Aktien beteiligt, was einem Stimmrechtsanteil von 1,29 Prozent entsprach. Die Söhne des Selfmademillionärs haben ihre Anteile am Ex-Kandidat für den Dax hingegen abgebaut. So verkleinerten Karl Phillip und sein jüngerer Bruder John Frederik ihren Stimmrechtsanteile auf jeweils 4,9 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens besaßen beide Ehlerding-Sprösslinge bisher jeweils 5,36 Prozent. Größter Aktionär ist der Aufsichtsratschef der DIC Asset AG, Prof. Dr. Gerhard Schmidt, der umgerechnet auf das heutige Grundkapital von 131.964.552 Stückaktien 24,6 Prozent der Stimmrechte hält.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity INKA

3,49

HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS

2,64

NDACinvest – Aktienfonds

2,50



