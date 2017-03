WCM mit Aufwärtsbewegung wie im Lehrbuch!

Lieber Leser,

WCM konnte in den zurückliegenden Tagen einen minimalen Aufschlag verzeichnen. Dennoch scheint die Aktie in einem deutlichen Seitwärtstrend zu verharren, da sich der Kurs unter dem Strich innerhalb von zwei Wochen nur minimal bewegte. Damit hat die Aktie in den zurückliegenden Tagen den Aufwärtstrend deutlich unterstrichen. Technische Analysten sehen die Kurse im Aufwärtstrend, auch wenn der Abstand zur jeweils trendentscheidenden Linie nur gering ist.

WCM: In jedem Zeithorizont im Aufwärtstrend

Da der Aufwärtstrend aus technischer Sicht in jedem Zeithorizont intakt ist, stellt sich die Frage nach der charttechnischen Beurteilung. Fundamental orientierte Analysten geben derzeit kein neues Urteil ab, da das Unternehmen keine besonderen Nachrichten veröffentlicht hat. Nach vorläufigen Zahlen konnte das Unternehmen zwar sein operatives Ergebnis (FFO) im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdoppeln. Jedoch blieb diese Entwicklung innerhalb der Konzernprognose, sodass diese Kennziffern bereits im aktuellen Kurswert eingepreist sind.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass sich mittlerweile eine klassische Umkehrformation nach oben ausgebildet hat. Ausgehend vom Dezember-Tief konnte der Kurs die bis dahin aufgelaufenen Kurse exakt wieder aufholen. Dies könnte auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend deuten.

Charttechnisch sind zudem keine nennenswerten Hürden innerhalb des einjährigen Zeitraums wahrzunehmen. Rund um den Boden bei 2,80 Euro ergibt sich damit ein positives Bild der Aktie von WCM.

Aus dieser Sicht ist WCM inzwischen wieder im grünen Bereich angekommen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.