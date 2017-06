WCM: Alles im grünen Bereich!

Lieber Leser,

WCM ist nach Ansicht zahlreicher Analysten weiterhin in einer starken Phase. Das Unternehmen konnte zwar in den vergangenen vier Handelswochen unter dem Strich nicht mehr zulegen, doch charttechnischen Experten zufolge legt der SDAX-Titel nur eine Verschnaufpause ein. Denn die Kurse waren am 10. Mai mit 3,48 Euro auf ein neues 2-Jahres-Hoch gestürmt. Der vorausgegangene Anstieg war steil, sodass der nun zu beobachtende kleinere Rücksetzer nicht besorgniserregend sei. Vielmehr baue sich damit ein erstes kleineres Kurspotenzial von 8 % auf. Danach wäre der Weg frei bis zum 5-Jahres-Top bei 3,72 Euro vom 18. Mai 2015, darüber würde das nächste Kursziel 5 Euro lauten. Bankanalysten schätzen die Situation ähnlich ein. Immerhin haben 70 % der Experten die Aktie jetzt auf „Kaufen“ gesetzt. 30 % wollen „Halten“, niemand verkauft den Wert unter den derzeitigen Bedingungen.

Aufwärtstrend deutlich

Technische Analysten bescheinigen der Aktie einen deutlichen Aufwärtstrend, denn das Papier hat die Trendpfeile in den wichtigen zeitlichen Phasen nach oben gedreht. Dies suggeriert einen breiten Hausse-Modus an. Zudem seien die Kurse vom GD200, dem wichtigsten Trendbarometer für die langfristige Analyse, immer noch 11 % entfernt. Dies gilt ebenfalls als positives Zeichen.

Kursziel aus Sicht der technischen Analysten sind damit Notierungen, die zumindest oberhalb von 4 Euro liegen.

WCM ist weiterhin im stark grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.