WCG (WIRB-Copernicus Group) Clinical Services Division arbeitet mit InformedDNA zusammen, um Förderer bei der Planung und Durchführung effektiverer klinischer Studien zu unterstützen.

Im Zeitalter der Präzisionsmedizin entwickeln Unternehmengemeinsam neue Lösungen zur Optimierung der Genetik in klinischenStudienPrinceton, New Jersey (ots/PRNewswire) - WCG® (WIRB-CopernicusGroup®) Clinical Services Division, der weltweit führende Anbietervon Lösungen zur messbaren Verbesserung der Qualität und Effizienzder klinischen Forschung, ist eine strategische Partnerschaft mitInformedDNA®, dem landesweit größten unabhängigen Anbieter vonDienstleistungen im Bereich Genetik, eingegangen. Im Rahmen dieserPartnerschaft gründen die Unternehmen das "Center for Genetics andPrecision Medicine in Clinical Trials", um biopharmazeutischeUnternehmen, Auftragsforschungsinstitute (CROs: Contract ResearchOrganizations), Institutionen und Prüfzentren bei der Konzeption undDurchführung von klinischen Studien, bei denen Genetik eingesetztwird, zu unterstützen."Die Präzisionsmedizin verlangt, dass wir den traditionellenProzess der Medikamentenentwicklung überdenken", sagt Dr. Donald A.Deieso, Vorstandsvorsitzender und CEO der WCG. "Sowohl die Erkrankungals auch die vorgeschlagene Behandlung müssen im Zusammenhang mit denindividuellen genetischen Informationen des Patienten sorgfältiggeprüft werden. Wir freuen uns, gemeinsam mit InformedDNA genetischorientierte Lösungen für klinische Studien vorzustellen, die unsereKunden dabei unterstützen, das außergewöhnliche Versprechen derPräzisionsmedizin umzusetzen."Im Rahmen der strategischen Partnerschaft gründen WCG undInformedDNA das Center for Genetics and Precision Medicine inClinical Trials, das die umfangreichen genetischen Ressourcen und dasKnow-how von InformedDNA mit dem globalen Netzwerk von WCG mit 550Experten für die Optimierung klinischer Studien und derunternehmenseigenen, branchenspezifischen Knowledge Base(TM)zusammenführt. WCG vereint sein tiefgreifendes Verständnis von 95 %aller von der Branche geförderten Protokolle mit dembranchenführenden Team von InformedDNA mit seinen 50Genetikspezialisten landesweit und seiner umfangreichen genetischenüber alle therapeutischen Kategorien hinweg reichenden Datenbank.Gemeinsam können die Partner beispiellose Einblicke und Leitlinienfür die optimale Anwendung der Genetik in klinischen Studienbereitstellen. Insbesondere werden sie die Herausforderungen undMöglichkeiten der Anwendung genetischer Informationen bei derStudien- und Protokollgestaltung angehen und die Macht der Genetiknutzen, um Patienten in klinischen Studien zu identifizieren, zurekrutieren und zu betreuen."Mit dem Aufstieg der Präzisionsmedizin sind die Protokolle immerkomplexer geworden", sagt David Nixon, Vorstandsvorsitzender vonInformedDNA. "Diese Komplexität stellt eine Herausforderung beimDesign klinischer Studien dar, die genetische Komponenten beinhalten,bietet aber gleichzeitig die Gelegenheit, durch einen angemessenenSchwerpunkt auf die genetische Komponente einen Prozessmehrwert zuerhalten. Durch unsere Partnerschaft mit der WCG vermitteln wirForschungsförderern, wie sie genetisches Fachwissen effektiv in ihreStudien einbringen können, um den größtmöglichen Nutzen aus ihrerForschung zu ziehen".Die Unternehmen bieten Lösungen im Bereich genetischer undklinischer Entwicklung, um das Protokolldesign zu optimieren undsicherzustellen, dass alle genetischen Informationen beimStudiendesign angemessen verwendet werden. Die Lösung ermöglicht esFörderern, schwer zu findende Patientenpopulationen zuidentifizieren, ihre Risikoexposition zu minimieren, potenzielletherapeutische Indikationen zu identifizieren und den Gesamtwertjeder Versuchsperson zu erhöhen.Rebecca Sutphen, MD, FACMG, Chief Medical Officer von InformedDNA,fügte hinzu: "Da sich der Fokus der klinischen Forschung zunehmendauf seltene Krankheiten sowie eine stärkere Personalisierungverlagert, wird die Patientenrekrutierung zu einer wichtigenHerausforderung: Wie finden und gewinnen Sie die richtigen Patientenfür die Teilnahme an diesen Studien? Es liegt auf der Hand, dassStudienförderer und klinische Forschungseinrichtungen die Macht dergenetischen Informationen nutzen müssen. Doch zuerst müssen sie aufdas Fachwissen und die Infrastruktur zugreifen, um diese genetischenInformationen zu erfassen, und sie dann anwenden, um verschiedeneMethoden der Rekrutierung zu verbessern und zu koordinieren."Die WCG verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei derStudieneinschreibung bei seltenen Erkrankungen und schwererreichbaren Patientenpopulationen. InformedDNA unterhält einglobales Netzwerk von genetischen Datensätzen, die eine schnelleIdentifizierung von Patienten mit einzigartigen oder seltenenErkrankungen ermöglichen. Gemeinsam bieten sie eine Lösung für dasPatienten-Engagement, die diese beiden Stärken sowie dieMöglichkeiten genetischer Tests und Beratung zur Identifizierung vonPatienten für klinische Studien auf der Grundlage vonGenotyp-/Phänotyp-Anforderungen nutzt. Sie bieten auch genetischeBeratung und Interpretationdienstleistungen bei Gentests fürPatienten und Prüfärzte, die nachweislich die Zufriedenheit derAnbieter und die Patientenbindung erhöhen."Neue Wege zur Unterstützung der klinischen Entwicklung in derGenetik und Präzisionsmedizin sind entscheidend, um eine Welt zuschaffen, in der kein Leben durch genetische Krankheiteneingeschränkt ist", sagte Ron Philip, Head of Commercial bei SparkTherapeutics, einem vollständig integrierten, kommerziellenGentherapie-Unternehmen, das mit InformedDNA zusammenarbeitete, alsSpark die erste FDA-Zulassung für eine Gentherapie für einegenetische Erkrankung vorbereitete. "Die Anstrengungen von WCG undInformedDNA, den Zugang zu genetischen Tests und Beratungsicherzustellen, sind ein wesentlicher Schritt zur Unterstützung derklinischen Entwicklung genetischer Arzneimittel und könnten Millionenvon Patienten, die an seltenen und genetischen Krankheiten leiden,zugute kommen".Informationen zu WCG (WIRB-Copernicus Group)Die WCG (http://www.wcgclinical.com/) (WIRB-Copernicus Group(http://www.wcgclinical.com/)) ist der weltweit führende Anbieter vonLösungen, die die Qualität und Effektivität klinischer Forschungverbessern. Als die branchenweit erste klinischeDienstleistungsorganisation (CSO: Clinical Services Organization)ermöglicht die WCG biopharmazeutischen Unternehmen, CROs undInstitutionen, die Bereitstellung neuer Behandlungen und Therapienfür Patienten zu beschleunigen und gleichzeitig die höchstenStandards für den Gesundheitsschutz von Personen einzuhalten. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.wcgclinical.com oder folgen Sieuns auf Twitter @WCGClinical.Informationen zu InformedDNAInformedDNA hilft Einzelpersonen und Gesundheitsdienstleistern,die familiäre Krankheitsgeschichte und Genomik präzise zuinterpretieren und das Versprechen der Präzisionsmedizin in die Tatumzusetzen. InformedDNA ist die Expertenstelle für den angemessenenEinsatz von Gentests. Sie nutzt die Fachkenntnisse der größtenVollzeit-Belegschaft von unabhängigen, zertifiziertenGenetik-Spezialisten, um sicherzustellen, dass Gesundheitspläne,Krankenhäuser, Arbeitgeber, Gemeindeärzten und Patienten Zugang zugenetischen Dienstleistungen von höchster Qualität erhalten. Nebender Unterstützung klinischer Studien bietet InformedDNA vor allemklinische genetische Beratung, Management für die Nutzung genetischerTests und personalisierte Lösungen zur hereditären Risikobewertungund -prävention. 