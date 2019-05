WCG 2019 Xi'an kündigt New Horizons'-Spiele an

Sei ein [FUTURE] Player!Seoul, Südkorea und Xi'an, China (ots/PRNewswire) -- Das Hauptunterscheidungsmerkmal der WCG ist in der Kategorie 'NewHorizons' zu finden. Wegweisende Sportarten auf der Basis neuerTechnologien- Vorstellung innovativer Entertainmentmöglichkeiten der Zukunft wieRobot Wars, VR-Meisterschaft, AI-Wettbewerb, Scratch (Coding)- undBlock Coding-Wettstreit mit LegoWorld Cyber Games (WCG) enthüllt Details zum neuen Sektor 'NewHorizons', der auf richtungsweisende Sportarten der Zukunftausgerichtet ist, die auf innovativen Technologien basieren.WCG 2019 Xi'an steht für die Rückkehr der WCG und unterscheidetsich gravierend von bereits stattgefundenen WCG-Veranstaltungen.Insbesondere die innovative Kategorie 'New Horizons' verleiht denWorld Cyber Games ein neues Gesicht.Das ultimative Ziel der New Horizons-Kategorie der WCG ist es,einen Sportbereich der Zukunft zu errichten, eine Gaming-Kultur zuschaffen, an der sich jedermann beteiligen und innovativeTechnologien erleben kann. Die WCG wird im Juli in Xi'an, China,stattfinden und vier Veranstaltungen umfassen. Dazu zählen Robotik,AI, VR, sowie Scratch-Events.Auf dem Gebiet der Robotik wird die 'WCG Robot FightingChampionship: GANKER ARENA' mit GJS ROBOT, ein weltweiter Entwicklervon Kampfrobotern mit Sitz in Shenzhen, China, abgehalten werden.Bei diesem Wettbewerb tritt ein Kampfroboter (Robotername: GANKER EX)an, der durch moderne Motion Control-Technologien Körperbewegungenwahrnehmen kann. So kann eine realistische Version desRoboter-Kampfwettbewerbs, der in dem Film 'Real Steel' gezeigt wurde,auf den World Cyber Games verfolgt werden. Dies transferiert nichtnur Mecha-Fighting von der Science-Fiction-Welt in die Wirklichkeit,sondern leitet gleichzeitig eine gewaltige 'neue Ära' ein, in derRoboterkämpfe als Sportereignis der Zukunft gelten.Über 'WCG AI Masters', das nach den Regeln des Spiels Futsalentwickelt wurde, können die Spieler ein AI-Fußballteam organisieren.Spieler können die gut konstruierte Online-Lernplattform nutzen, dieim Rahmen der WCG errichtet wurde, um Algorithmen zu entwickeln undfür eine optimierte AI-Spielfähigkeit zu sorgen. Jeder, der sichintensiv mit AI auseinandersetzt, ist für die Teilnahme qualifiziert.Bisher haben sich bereits über 100 Teams aus 38 Ländern für dieVorrunden angemeldet.Bei der 'WCG VR-Championship' handelt es sich um einenVR-Wettbwerb um das VR-Strategie- und Simulationsspiel Final Assaultvon Phaser Lock Interactive (SPLIT). Die erweiterteBeobachterfunktion sowie MR (Mixed Reality)-Übertragung bieten einunglaubliches Sehvergnügen. Die VR-Championship wählte geeigneterStreamer für die Repräsentation Nordamerikas, Europas sowie derAPAC-Region aus übertragenen Vorrunden aus. Diese Streamer werden beiden WCG 2019 Xi'an Grand Finals aufeinandertreffen.Abschließend wird im Rahmen der 'WCG Scratch Creative Challenge'der 'Block Coding Program Competition' stattfinden, der zur Schaffungphantasievoller Werke das Kodierprogramm Scratch 3.0 und die neuenLego Education-Kits verwendet. Scratchs Gründer, Professor MitchelResnick vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab,wird persönlich mit Studenten in Xi'an teilnehmen. Es soll ein Forumzum Teilen neuer Inspirationen werden."Die neuen World Cyber Games werden eine innovative Spielkulturfür Menschen rund um den Globus bereitstellen und mehr als ein bloßeseSport-Turnier sein. Ich hoffe, dass die vielfältigen Inhalte von NewHorizons Inspirationen für die Zukunft des Entertainmentmarktsschaffen werden", erklärte Lee Jung Jun, CEO von WCG.Die WCG 2019 Xi'an-Veranstaltung wird zwischen Donnerstag, dem 18.Juli und Sonntag, dem 21. Juli im Qujiang New District in Xi'an,China, stattfinden. Momentan spiegelt WCG den Enthusiasmus weltweitereSports-Fans wider und zieht die Aufmerksamkeit von ca. 40.000Spielern aus 111 Ländern des Game Sports-Sektors auf sich.WCG hat 336 vorläufige Game Sports-Teilnehmer festgelegt, die sichan den regionalen Endrunden beteiligen werden. Die regionalenEndrunden der WCG 2019 Xi'an, die am 27. Mai beginnen werden, werdenin vier Regionen stattfinden - Asien, Nordamerika, Europa und China.Hierbei wird sich entscheiden, welche Spieler an den WCG 2019 Xi'anGrand Finals teilnehmen werden. Zusätzlich zu Game Sports und NewHorizon werden die World Cyber Games Details zur 'Esports Conference'veröffentlichen, um Wissen zu teilen. Das 'Festival' wird mit einerVielzahl an Veranstaltungen zu Ihrer weiteren Unterhaltung beitragen.Weitere Informationen zu WCG 2019 Xi'an sind unter WCG.comerhältlich.Informationen zu WCGWCG (World Cyber Games) ist ein globales E-Sport-Festival, daseine bessere Welt schaffen möchte, indem Menschen aus aller Weltaufeinandertreffen und ihre Freude an Spielen und Digitalkulturteilen. Mit der Organisation der World Cyber Games als globaleVeranstaltung mit einer Vielzahl an Aktivitäten möchte die WCG nichtnur als eSports-Wettbwerb gesehen werden, sondern als Festivalglobaler Harmonie gelten.