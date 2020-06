WCF: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Am 09.06.2020, 04:43 Uhr notiert die Aktie WCF an ihrem Heimatmarkt OTC US mit dem Kurs von 6.5 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für WCF entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der WCF-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,95 USD mit dem aktuellen Kurs (6,5 USD), ergibt sich eine Abweichung von -18,24 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (6,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,52 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der WCF-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet WCF nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 0,09 Prozentpunkte (3,08 % gegenüber 2,98 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. WCF liegt mit einem Wert von 523,35 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 2365 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 21,23. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".