WCFWohin geht die Reise, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie WCF, die im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.04.2020, 21:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse OTC US mit 6 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses WCF auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,33 % ist WCF im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (2,92 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist WCF mit einem Wert von 523,35 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,71 , womit sich ein Abstand von 2311 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der WCF liegt bei 90, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die WCF bewegt sich bei 84,13. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".