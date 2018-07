Beim WBI handelt es sich um die Abkürzung für den Wiener Börsen Index. Der Wiener Börsen Index wurde bereits im Jahre 1967, zum 31. Dezember mit einem Startwert von 100 Punkten gestartet. Der Index selbst setzt sich dabei aus allen Aktien zusammen, die an der Wiener Börse amtlich notiert werden. Damit handelt es sich um einen so genannten Gesamtindex, in dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.