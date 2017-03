WAZ: Ein zweifelhaftes Antrittsgeld - Kommentar von Ulf Meinke zu Uniper

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Essen (ots) - Unlängst sorgte ein Abschiedsgeld für Empörung:Christine Hohmann-Dennhardt, bei VW zwischenzeitlich für saubereGeschäfte zuständig, soll nach nur 13 Monaten im Konzern mehr als 12Millionen Euro erhalten.Es gibt aber auch eine andere Variante in der wundersamen Welt desManagements: das Antrittsgeld. Ein gewisser Keith Martin, der selbstprofessionellen Beobachtern des Energiekonzerns Uniper bisher nichtgroß aufgefallen war, bekam zu seinem Amtsantritt als Vorstand rund5,8 Millionen Euro.Mag sein, dass es schwierig ist, internationale Top-Manager vonLondon nach Düsseldorf zu locken. Und natürlich stimmt, dassVorstandsmitglieder mehr Verantwortung tragen als Fußballprofis. DasAntrittsgeld für Keith Martin lässt sich damit trotzdem nichtrechtfertigen. Schließlich ist eine unternehmerische Leistung imZusammenhang mit der Extrazahlung zum Start in den Uniper-Job nichtersichtlich.Dafür steht schwarz auf weiß ein Milliardenverlust in deraktuellen Konzernbilanz. Verhandlungen über ein Sparpaket samtStellenabbau in der Belegschaft laufen. Üppige Extras für dieVorstände sind also völlig fehl am Platze.