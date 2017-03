WAZ: Zu wenige Kämpfer, zu viele Gegner - Kommentar von Lutz Heuken zum Zustand der Europäischen Union

Essen (ots) - Zugegeben, es ist in diesen Tagen ein kühner, fastverwegener Gedanke: Welch eine Macht könnte diese EU entwickeln, wennsich die 28 Staaten mit ihren mehr als 500 Millionen Bürgern in denwichtigen Fragen einig wären?Dann wäre der größenwahnsinnige US-Präsident Donald Trump mitseinen America-First-Fantasien rasch auf Normalmaß gestutzt. Dannwürde sich Recep Tayyip Erdogan, der polternde Despot vom Bosporus,zweimal überlegen, ob er sich perverse Nazi-Vergleiche erlauben kann.Und auch der machthungrige Wladimir Putin würde mit seinem Versuch,einen Keil zwischen die Staaten Europas zu treiben, kläglichscheitern.Das Ideal eines selbstbewussten, auf Werten beruhenden Europa hatden vom Krieg geprägten Generationen auf dem Kontinent Hoffnunggemacht. Diese wunderbare Idee siecht nun seit Jahren dahin.Nationalistische und allein auf den eigenen Vorteil bedachteRegierungen wie die in Polen oder Ungarn zerstören Europa ebenso wiedie hasenfüßige Furcht derjenigen, die eigentlich für Europa sind,das aber aus Angst vor den Populisten im eigenen Land lieber leiseals laut sagen.Es ist indes unfair, mit den Fingern mal wieder allein auf diePolitiker zu zeigen. Auch aus der so oft idealisiertenZivilgesellschaft kommt hier wenig. So gehen Hunderttausende auf dieStraße, wenn es gegen Chlorhühnchen und Freihandelsabkommen geht.Wenn aber Rechtsradikale und Nationalisten gegen die fundamentalenIdeale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu Felde ziehen,dann schauen die gleichen Menschen wie unbeteiligte Beobachtertatenlos zu. Da läuft in der Wahrnehmung etwas gehörig schief.Die Idee von Europa droht zu sterben. Weil sie immer wenigerbegeisterte Befürworter hat, aber immer mehr verachtende Gegner. Undweil die allermeisten Bürger in dieser Frage so völlig gleichgültigwirken.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell