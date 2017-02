WAZ: Zu viel Milde gegenüber Rasern - Kommentar von Frank Preuß zu Verkehrstoten

Essen (ots) - Das alljährliche Wehklagen über die Verkehrstotenverhallt in Deutschland gewöhnlich nach kurzer Aufregung.Personalintensiver Firlefanz wie der Blitzer-Marathon soll für einenAugenblick Schärfe im Umgang mit Verkehrsrowdys suggerieren. Aber diedrücken tags darauf wieder fröhlich aufs Gaspedal und tippen auf demHandy herum.Dass auf deutschen Straßen und Autobahnen Wildwest-Manierenausgelebt werden, ist auch das Ergebnis einer viel zu mildenSanktionierung. Es ist nicht originell, aber ohne Alternative, wennman die Zahl der Unfälle und der Todesopfer spürbar senken will: mehrKontrolle und drakonische Strafen. Das führt zu deutlich defensiveremFahrverhalten, wie Verkehrspsychologen bestätigen. Die Schweiz istwie so oft das Vorbild. Da werden neben saftigen Geldbußen undFahrverboten auch Autos beschlagnahmt, weil sie in Extremfällen alsWaffe zu betrachten sind. Das schmerzt - unabhängig vom Einkommen.Zu viele deutsche Politiker indes fürchten die mächtige Lobby derAutofahrer und ihren berüchtigten Freiheitsdrang auf der Piste. Raserdürften hier weiter relativ billig davonkommen. Eine Schande.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell