WAZ: Das tiefe Misstrauen bleibt - Kommentar von Frank Meßing zur Festnahme eines VW-Managers in USA

Essen (ots) - Volkswagen kommt einfach nicht aus der Defensive.Seit Tagen wird spekuliert, dass der Konzern aus Wolfsburg kurz vorder Einigung mit dem US-Justizministerium stehe und die Folgen derDieselaffäre zumindest in den Staaten durch die Zahlung einerMilliarden-Buße abräumen könnte. Da wird völlig überraschend einVW-Manager, der offenbar mit der Software-Manipulation zu tun hatte,festgenommen. Die USA wollen dem größten deutschen Autobauer offenbarsignalisieren, dass er sich nicht so einfach davonstehlen kann.Auf der Automesse in Detroit hatte Markenchef Diess noch darumgeworben, dass die Amerikaner ihre "Liebe zu Volkswagen" neuentfachen. Das Misstrauen aber sitzt tief. Auf ein Schuldbekenntnis,dass VW die US-Behörden hinter die Fichte geführt hat, warten dieAmerikaner bislang vergeblich. Aber auch in Deutschland gibt esUnmut, dass vom Abgasskandal betroffene Kunden hierzulande schlechterentschädigt werden als in den USA. Die 3100 Euro Betriebsrente proTag für Ex-VW-Boss Winterkorn wühlen die Gemüter erst recht neu auf.Gelingt dem Konzern nicht rasch ein Befreiungsschlag, könnte esbrenzlig werden für die Wolfsburger.