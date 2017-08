WAZ: Das ist Augenwischerei - Kommentar von Stephanie Weltmann zu Spielhallen

Essen (ots) - Die Glücksspiel-Branche ist mächtig in Unruhe, undvielleicht ist so zu erklären, warum ihre Lobbyisten manchenunausgegorenen Vorschlag machen. Weil schärfere Gesetze und damitvielerorts Schließungen von Spielhallen drohen, hat derAutomaten-Verband die Einrichtung einer NRW-Sperrdatei fürGlücksspielsüchtige ins Gespräch gebracht. So weit so vernünftig.Der Haken: Spielhallen-Betreiber sollten nach Lesart der Industrienur freiwillig an dieses Sperrsystem angeschlossen werden - wer dastut und registrierte Süchtige vom Zocken am Automaten ausschließt,soll nach dem Willen der Lobbyisten seine Chancen verbessern, von denGesetzesverschärfungen verschont zu bleiben. Das ist kein validesMittel gegen Spielsucht, sondern die Feigenblatt-Lösung eines in dieEnge geratenen Gewerbes.Glücksspielsüchtige, die rückfällig werden, lassen sich nicht voneinem einzelnen Verbot aufhalten - sie suchen sich die nächsteSpielhalle. Eine Sperrdatei wäre nur hilfreich, wenn sieverpflichtend eingeführt wird - für Spielhallen, beim Lottospiel, beiSportwetten, an Automaten in Kneipen und fürs Online-Spiel.Bundesweit. Davon sind wir indes weit entfernt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell