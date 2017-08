WAZ: Mit harter Hand gegen Krawalle - Kommentar von Pit Gottschalk über Fan-Randale

Essen (ots) - Beim Streit über Fan-Randale in Fußballstadien gehtes nicht um Recht und Gesetz. Sonst müssten Anhänger der sogenanntenUltra-Bewegung reihenweise ins Gefängnis: Mit Feuerwerkskörpernbringen sie Menschenleben in Gefahr und mit der Androhung tätlicherAngriffe nicht selten Argumente durch.Trotzdem reduziert der DFB jetzt seinen Strafenkatalog und schafftzumindest vorübergehend die schärfste Sanktion ab: dieKollektivstrafe, die zur Sperrung des gesamten Stadionblocks führenkann wie bei der Dortmunder Südtribüne im Frühjahr. Was wie einZugeständnis an die Ultra-Bewegung aussieht, ist in Wahrheit einZeichen von Stärke.Bisher war der DFB juristisch angreifbar, weil Kollektivstrafenauch Unschuldige treffen. Der Ruf nach Differenzierung, wenn dasGesetz angewendet wird, hat im Rechtsstaat seine Berechtigung. Zuviele Ultras konnten sich bei einer Kollektivstrafe in eineOpferrolle begeben und von der Schuldfrage ablenken. Damit istSchluss. DFB und Polizei stehen jetzt in der Pflicht, mit harter Handgegen jeden Übeltäter einzeln vorzugehen. Und nicht mehr mit derPauschalverurteilung aller Fußballfans.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell