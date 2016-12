WAZ: Das harte Ende der Gratiskultur - Kommentar von Stefan Schulte zu Banken

Essen (ots) - Für ein Girokonto überhaupt Gebühren zu zahlen,kommt für viele Verbraucher gar nicht mehr infrage. Denn lange Zeithaben nicht nur die Direktbanken, sondern auch Geldhäuser mitFilialnetz die Gratiskultur gepflegt. Das mussten sie, um im Kampf umdie Privatkunden mitzuhalten. Und das konnten sie sich jahrelang auchlocker leisten, weil sie mit dem verwahrten Geld ihrer Kunden gutarbeiten konnten. Doch die Nullzins-Politik der EuropäischenZentralbank bringt dieses Geschäftsmodell an seine Grenzen.Je größer das Filialnetz und je kleiner das Engagement imInvestmentbanking, desto mehr macht die EZB-Politik den Geldhäusernzu schaffen. Sparkassen trifft sie besonders, aber auch Institute wiedie Postbank. Gerade letztere erfährt nun, wie schwer es ist, einereinmal kostenfrei erbrachten Dienstleistung wieder ein Preisschildumzuhängen. Schließlich war die Postbank vor zwei Jahrzehnten mitihrem Gratiskonto vorangegangen. Dass sie es für die meisten ihrerKunden nun bewusst wieder abgeschafft hat, konnte sie mit derBranchenkrise gut begründen. Doch so lange vor allem dieOnline-Konkurrenz Gratiskonten anbietet, geraten die Filialbankenweiter in die Defensive.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell